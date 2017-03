Φωτογραφίες με ανεμοστρόβιλους προκαλούν… δέος!

Το ζευγάρι των Βρετανών Cammie Czuchnicki και Tim Moxon κάθε άνοιξη για τα τελευταία επτά χρόνια ταξιδεύει στις ΗΠΑ φωτογραφίζοντας ανεμοστρόβιλους.

“Το θεαματικό αυτό καιρικό φαινόμενο προκαλεί φόβο και δέος και είναι ταυτόχρονα τόσο όμορφο όταν το βλέπεις από μακριά να πλησιάζει. Αισθανόμαστε τόσο μικροσκοπικοί απέναντι στη δύναμη της φύσης που κρύβει και ομορφιά, προκαλώντας μας να ακολουθήσουμε τα βήματά της, έστω κι αν πρόκειται για κάτι που μπορεί να αφανίσει ολόκληρες πόλεις”, αναφέρει το ζευγάρι για την παράδοξη δραστηριότητά του…

















Category: Περίεργες Φωτογραφίες