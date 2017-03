Ζωγραφική τόσο ρεαλιστική που μοιάζει με φωτογραφία!

Ο Ισραηλινός ζωγράφος Yigal Ozeri είναι ο “άρχοντας” του φωτορεαλισμού. Για πάνω από 25 χρόνια ο ταλαντούχος ζωγράφος δημιουργεί πίνακες, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια της φωτορεαλιστικής ζωγραφικής. Ο Ozeri είναι γνωστός για τις μεγάλης κλίμακας ελαιογραφίες του με όμορφες γυναίκες σε τοπία της φύσης. Κάθε έργο ξεκινά με μια φωτογραφία ενός κοριτσιού που λαμβάνει ο Ozeri, ο οποίος στη συνέχεια το ζωγραφίζει με φόντο ένα φυσικό τοπίο.

Ο ίδιος ασχολείται με τη ζωγραφική από την παιδική του ηλικία, όταν η οικογένειά του ανακάλυψε την καλλιτεχνική κλίση του. Αν και οι δικοί του δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο της τέχνης, ο πατέρας του τον πήγε στη φύση από την ηλικία των 10 για να ζωγραφίσει αυτό που είδε. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό και από εκεί και πέρα εκείνος δεν άφησε τα πινέλα και τις μπογιές επεκτείνοντας την ικανότητά του στον φωτορεαλισμό.



















