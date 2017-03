Υπέροχες φωτογραφίες από τον ετήσιο διαγωνισμό του Smithsonian

Το Smithsonian Magazine ανακοίνωσε πρόσφατα τους φιναλίστ του 14ου ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας του. Φέτος έλαβε περισσότερες από 48.000 συμμετοχές από φωτογράφους από 146 χώρες. Η ψηφοφορία είναι πλέον ανοιχτή για την επιλογή του νικητή από τους αναγνώστες του.

Η ψηφοφορία περιορίζεται σε μία ψήφο ανά χρήστη ανά ημέρα και λήγει στις 27 Μαρτίου, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 28 Μαρτίου. Οι εικόνες είναι εξαιρετικές και καθεμία περνά το δικό της μήνυμα… Και όπως αναμένεται η επιλογή θα είναι δύσκολη και φέτος… Ρίξτε μια ματιά στις καλύτερες.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες