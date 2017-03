Υπέροχες εικόνες από το διαγωνισμό φωτογραφίας της Sony

Ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς φωτογραφίας, ο Sony World Photography Awards προσελκύει τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες φωτογράφους από όλο τον κόσμο.

Φέτος, μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας γιορτάζει την 10η έκδοση του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας σπουδαίες φωτογραφίες τοπίων, επίκαιρων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της επικαιρότητας. Μια μικρή επιλογή από τις φετινές συμμετοχές δεν μπορεί παρά να εντυπωσιάσει τους θεατές με λήψεις που μένουν αξέχαστες και να τους κάνει να καταλάβουν πόσο δύσκολη είναι η θέση των κριτών που θα επιλέξουν τις καλύτερες…























Category: Περίεργες Φωτογραφίες