Βιβλιοπωλείο μιμείται την κίνηση του νερού!

Το βιβλιοπωλείο Yangzhou Zhongshuge βρίσκεται στην περιοχή Zhen Yuan στην Κίνα και δεν μοιάζει με κανένα άλλο εξαιτίας της φουτουριστικής κατασκευής του. Η θέση του, κοντά σε ένα ποτάμι, έκανε τους σχεδιαστές να σκεφτούν ότι έπρεπε να ενσωματώνεται η κατασκευή στον περιβάλλοντα χώρο. Με ποιο τρόπο;

Μιμούμενο τη ροή του νερού, με τη βοήθεια ειδικών καθρεφτών που τοποθετήθηκαν στο πάτωμα και πάνω τους αντανακλώνται τα βιβλία που βρίσκονται στα ράφια. Στο εσωτερικό του υπάρχουν πολλές αίθουσες ανάλογα με το είδος των βιβλίων, με το παιδικό τμήμα να τραβά τα βλέμματα. Εκεί υπάρχει ένα τρενάκι λούνα παρκ ενώ τα ράφια είναι πολύχρωμα. Οι σχεδιαστές λένε για την ιδέα τους: “Οι γέφυρες στα ποτάμια συνέδεαν τον πολιτισμό και το εμπόριο, όπως ακριβώς αυτό το βιβλιοπωλείο είναι ο δεσμός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα βιβλία”…











