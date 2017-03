Τώρα μπορείτε να τυπώσετε και το σπίτι σας σε 24 ώρες για 10.000 δολάρια!

Η χρήση ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή για την κατασκευή σπιτιών δεν είναι καινούργια ιδέα. Μέχρι τώρα, όμως, τα δομικά στοιχεία έπρεπε να κατασκευάζονται ξεχωριστά σε μεγάλα εργοστάσια και να συναρμολογούνται στο οικόπεδο. Μία εταιρεία υπόσχεται να τα αλλάξει όλα αυτά και μάλιστα με πολύ μικρό, σχετικά, κόστος.

Η εταιρεία Apis Cor επέδειξε για πρώτη φορά την κατασκευή επί τόπου μίας κατοικίας με τη χρήση ενός ιδιότυπου 3D printer που ρίχνει μπετόν. Το μηχάνημα χρειάστηκε 24 ώρες για να ολοκληρώσει την κατασκευή ενός σπιτιού 40 τετραγωνικών μέτρων εκ του μηδενός. Η κατασκευή της πρότυπης κατοικίας έγινε στη Ρωσία και γι’ αυτό χρειάστηκε να ληφθούν ειδικά μέτρα για το κρύο. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, που μοιάζει με γερανό, απομακρύνθηκε και μπήκαν οι τελευταίες πινελιές: Οροφή, μόνωση, κουφώματα, σοβάς και βαφές. Το συνολικό κόστος; Μόλις 10.134 δολάρια.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες