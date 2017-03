Τα ηλεκτρικά τρένα στην Ολλανδία τροφοδοτούνται μόνο με αιολική ενέργεια!

Το 2015 η ολλανδική επιχείρηση σιδηροδρόμων NS συνεργάστηκε με τον προμηθευτή ενέργειας Eneco με σκοπό να κάνει όλα τα ηλεκτρικά της τρένα να τροφοδοτούνται μόνο με αιολική ενέργεια μέχρι το 2018. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες πέτυχαν τον στόχο τους έναν χρόνο νωρίτερα. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα επιβιβαστείτε σε ένα ηλεκτρικό τρένο στην Ολλανδία, να ξέρετε ότι κινείται 100% με αιολική ενέργεια. Στην πραγματικότητα, οι εταίροι επαίρονται ότι οι επιβάτες τους είναι “οι πρώτοι στον κόσμο που ταξιδεύουν χρησιμοποιώντας την αιολική ενέργεια”.

Η NS πραγματοποιεί περίπου 5.500 δρομολόγια την ημέρα και 600.000 επιβάτες σε ημερήσια βάση μπορούν τώρα να απολαύσουν την άνεση της διαδρομής με τρένα που πραγματοποιούν μεταφορές χωρίς να παράγουν ρύπους, προστατεύοντας το περιβάλλον. Σε μία ώρα, μία ανεμογεννήτρια μπορεί να παράξει αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει ένα τρένο για 120 μίλια! Με 2.200 ανεμογεννήτριες στην Ολλανδία, η χώρα πρωτοπορεί στην εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου.

Στόχος της ολλανδικής εταιρείας σιδηροδρόμων είναι πλέον να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας ανά επιβάτη κατά 35% μέχρι το 2020.

