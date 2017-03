Σπίτι με καθρέφτες αντανακλά το περιβάλλον και γίνεται σχεδόν… αόρατο!

Στην κοιλάδα Coachella και με φόντο το ερημικό τοπίο της Καλιφόρνιας ο Doug Aitken επένδυσε ένα τυπικό σπίτι της περιοχής με καθρέφτες, ως μέρος της υπαίθριας έκθεσης τέχνης “Desert X”. Η κατοικία βρίσκεται κάτω από την οροσειρά Jacinto, και όπως λέει ο Aitken λειτουργεί ως «αντικατοπτρισμός», αντανακλώντας το άνυδρο φυσικό περιβάλλον. Κάθε πλευρά της κατοικίας προσφέρει στον θεατή και μία διαφορετική εικόνα του τοπίου, ενώ το απόγευμα που σουρουπώνει η ομορφιά αποτυπώνεται πάνω στους καθρέφτες.

Η αντανάκλαση του φυσικού περιβάλλοντος στους καθρέφτες δημιουργεί μια «Οφθαλμαπάτη», όπως είναι το όνομα του έργου, καθώς μέρος του σπιτιού γίνεται «αόρατο». Όταν η αντανάκλαση είναι παρόμοια με το φόντο, τον ορίζοντα πίσω από το σπίτι, η κατοικία γίνεται δυσδιάκριτη με την πρώτη ματιά δημιουργώντας την αίσθηση της «αορατότητας». Οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου του 2017.

