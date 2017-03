“Πράσινοι” ξύλινοι κύβοι” βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση στα παλιά κτήρια του Παρισιού!

Ο Stéphane Malka βρήκε έναν έξυπνο τρόπο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των παλαιών αστικών δομών στο Παρίσι, τοποθετώντας ξύλινους “πράσινους” κύβους στην πρόσοψη των κτηρίων της δεκαετίας του 1970, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 75%.

Τα παλιά κτήρια της πόλης έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση, λόγω κακής μόνωσης και διαπερατών παραθύρων, με τους κύβους να βελτιώνουν το περίβλημα του κτηρίου και να συντελούν στην καλύτερη ενεργειακή του απόδοση. Μια σειρά από ξύλινους κύβους τοποθετείται στην πρόσοψη και τα διαμερίσματα εκτείνονται οριζοντίως. Αυτή η επέκτασή τους προς τα έξω μειώνει σημαντικά την ετήσια κατανάλωση ενέργειας από 190KWh/ τετραγωνικό μέτρο σε 45KWh/τετραγωνικό μέτρο.











Category: Περίεργες Φωτογραφίες