Πολύχρωμη “θάλασσα νεφών” πάνω από το Τόκιο!

Ο φωτογράφος Kazuki Sato απαθανατίζει την ομορφιά του Τόκιο όχι μέσα στην πολύβοη πόλη αλλά πάνω από αυτήν, έτσι όπως καλύπτεται από μια πολύχρωμη θάλασσα νεφών. Στην περιοχή Chichibu, που είναι περίπου δυόμισι ώρες (με το τρένο) από το Τόκιο, ο Sato συλλαμβάνει την την πόλη μέσα σε πυκνή ομίχλη.

Ο ίδιος βρέθηκε στο Muse Park και στο Minoyama Park, για να λάβει τις εικόνες κάνοντας μια φωτογράφιση Unkai. Ο όρος Unkai σημαίνει «θάλασσα των νεφών», ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο όπου σύννεφα καλύπτουν το Τόκιο και είναι τόσο πυκνά μου μοιάζουν σαν ένας ωκεανός να ρέει πάνω από την πόλη. Τα φώτα από τα γύρω κτήρια φωτίζουν την ομίχλη δημιουργώντας ένα ονειρικό, πολύχρωμο τοπίο.













Category: Περίεργες Φωτογραφίες