Πολύχρωμα λουλούδια δημιουργούνται στο νερό!

Ο φωτογράφος Mark Mawson δημιουργεί μοναδικά λουλούδια στο νερό χρησιμοποιώντας πολύχρωμες βαφές. Ο ίδιος ρίχνει χρώμα σε υγρό και στη συνέχεια δημιουργεί κίνηση με αποτέλεσμα να σχηματίζονται υπέροχα άνθη. Κάθε εικόνα αποτυπώνεται στο φακό σε κλάσματα δευτερολέπτου κάτι που απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια για να υπάρχει το ιδανικό αποτέλεσμα. Η συλλογή του ονομάζεται “Λουλούδια & στροβιλισμοί” και κάθε εικόνα αποτελεί μια έκρηξη χρωμάτων και σχημάτων.





















GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες