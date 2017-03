Πανέμορφες αεροφωτογραφίες από τη Μέση Ανατολή!

Ο Πολωνός φωτογράφος Irenaeus Herok κάνει μια εναέρια διαδρομή σε υπέροχα τοπία της Μέσης Ανατολής, στο Ομάν και το Ντουμπάι συγκεκριμένα, και παρουσιάζει εικόνες από τη θάλασσα που μπλέκεται με την άμμο. Παραλίες, αυτοκινητόδρομοι, οάσεις σε μια συλλογή που καταδεικνύει στον θεατή πως τα τοπία της φύσης είναι πανέμορφα από ψηλά. Ο ίδιος κάνει τις λήψεις με τη βοήθεια drone, επιλέγοντας άγνωστα σημεία στους περισσότερους, θέλοντας να αναδείξει την κρυμμένη ομορφιά πίσω από διάσημες τοποθεσίες.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες