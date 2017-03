Όταν η επιθυμία να ζωγραφίσεις είναι μεγαλύτερη από την αδυναμία…

Όταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος, και αυτό είναι σίγουρα είναι η απόλυτη αλήθεια για την Zuly Sanguino. Η Zuly γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Tetra-amelia (απουσία των τεσσάρων άκρων), κακοποιήθηκε βάναυσα και βιάστηκε ως έφηβη.

Στα 15 της χρόνια, η ίδια βρέθηκε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, αλλά η ζωή της άλλαξε όταν ήρθε σε επαφή με την τέχνη. Στα 18 της, η Zuly πήγε σε ένα κολέγιο τέχνης και έμαθε πώς να ζωγραφίζει κρατώντας το πινέλο στο στόμα της. Τώρα κάνει σεμινάρια και συμμετέχει σε συζητήσεις, ενώ εμφανίζεται στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. “Είμαι η απόδειξη ότι δεν πρέπει να αφήνουμε μια αναπηρία να μας κρατάει πίσω στη ζωή”, λέει.



Category: Περιεργα Video