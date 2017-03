Οι ψηλότεροι και οι κοντύτεροι λαοί στους άντρες

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια χώρα κρατά τα σκήπτρα του πιο υψηλότερου μέσου όρου, στο παράστημα των ανδρών της; Σε ποια θέση πιστεύετε πως βρίσκεται η χώρα μας στην κατάταξη του ύψους ανά τον κόσμο; Η βρετανική Telegraph συγκέντρωσε τα στοιχεία και έφτιαξε τον διαδραστικό χάρτη που αποτυπώνει το μέσο ύψος των ανδρών με βάση τα επίσημα στοιχεία σε 98 χώρες.

Στο χάρτη το κίτρινο υποδηλώνει χαμηλό ύψος, ενώ το βαθύ μπλε δείχνει και τις χώρες με τους ψηλότερους άνδρες. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε αποτυπώνονται σε επιστημονική έρευνα του πανεπιστημίου του Μαυροβουνίου, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Novi Sad της Σερβίας, με επιπλέον πληροφορίες από την ιστοσελίδα averageheight.

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στο χάρτη, οι πιο ψηλοί άνδρες βρίσκονται στην Ευρώπη, με τις χώρες των υπόλοιπων πέντε ηπείρων να βρίσκονται πολύ πίσω στο θέμα του ύψους. Οι χώρες με τους ψηλότερους άνδρες είναι:

Ολλανδία – 1.838μ. Μαυροβούνιο – 1.832μ. Δανία – 1.826μ. Νορβηγία – 1.824μ. Σερβία – 1.82μ. Γερμανία – 1.81μ. Κροατία – 1.805μ. Τσεχία – 1.8031μ. Σλοβενία – 1.803μ. Λουξεμβούργο – 1.799μ.

Η χώρα μας φαίνεται πως ακολουθεί από κοντά με μέσο όρο 1,783 και καταλαμβάνει την 19η θέση, λίγο πιο πάνω από τους Ισπανούς που καταγράφουν μέσο ύψος 1,78μ. και πίσω από τους Αυστριακούς, τους Εσθονούς, τους Φινλανδούς, του Πολωνούς και τους Βέλγους.

Στον αντίποδα, οι χώρες με το χαμηλότερο μέσο όρο εντοπίζονται σε Ασία και Λατινική Αμερική. Συγκεκριμένα οι χώρες με τους πιο κοντούς άντρες είναι:

Ινδονησία – 1.58μ. Βολιβία – 1.6μ. Φιλιππίνες – 1.619μ. Βιετνάμ – 1.621μ. Καμπότζη – 1.625μ. Νεπάλ – 1.63μ. Ισημερινός – 1.635μ. Σρι Λάνκα – 1.636μ. Νιγηρία – 1.638μ. Περού – 1.64μ.

