Ο βαθύτερος σταθμός μετρό ξεπερνά τα 100 μέτρα από την επιφάνεια!

Ο σταθμός Arsenalna, στη γραμμή Sviatoshynsko-Brovarska του Κιέβου βρίσκεται 105,5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, γεγονός που τον καθιστά ως τον βαθύτερο σταθμό μετρό στον κόσμο.

Η διαδρομή προς τις αποβάθρες διαρκεί 4 λεπτά και γίνεται με 2 κυλιόμενες σκάλες. Το ασυνήθιστο βάθος του Arsenalna αποδίδεται στη γεωγραφία του Κιέβου, το οποίο διαρρέει ο ποταμός Δνείπερος και το Μετρό έπρεπε να τον παρακάμψει. Έτσι ο σταθμός έγινε κάτω από τη γη αρκετά μέτρα, ενώ η είσοδός του βρίσκεται δίπλα στον ποταμό. Λόγω του μεγάλου βάθους η θερμοκρασία στις πλατφόρμες παραμένει σταθερή όλον τον χρόνο, στους 18 ° C.

