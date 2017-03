Νησί μοιάζει με τεράστιο δακτυλικό αποτύπωμα!

Το μικρό νησί Baljenac στην Αδριατική Θάλασσα, βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Κροατίας, στο αρχιπέλαγος Σίμπενικ στις Δαλματικές ακτές, και έχει έκταση 1,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ καλύπτεται πλήρως από ξερολιθιές.

Όταν παρατηρείται από τον αέρα, το οβάλ σχήμα του μοιάζει με ένα γιγαντιαίο αποτύπωμα, όπου φαίνονται ξεκάθαρα τα “αυλάκια” του δέρματος. Όπως σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, έτσι και σε ένα μεγάλο μέρος της υπαίθρου της Κροατίας και της ακτογραμμής της υπάρχουν πολλές ξερολιθιές, που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να σηματοδοτήσουν τα όρια μεταξύ των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων. Πρόσφατα, η κροατική κυβέρνηση έκανε αίτηση στην UNESCO προκειμένου να μπει το νησί στη λίστα της παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες