Η μεγαλύτερη πόλη που δεν χτίστηκε ποτέ!

Στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας θα συναντήσει κανείς την California City ή για να ακριβολογούμε τα σχέδια μια πολύ μεγάλης πόλης που όμως δεν χτίστηκε ποτέ! Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτό που θα συναντήσει κάποιος είναι ένα τεράστιο δίκτυο δρόμων με διευθύνσεις, όρια ταχύτητας ακόμα και οδηγίες μέσω GPS. Ωστόσο, λείπει κάτι ακόμη πιο βασικό: Δεν υπάρχουν σπίτια!

Η κατασκευή της California City ξεκίνησε το 1960 σε μία έκταση μεγαλύτερη από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα με στόχο να γίνει μεγάλη σαν το Λος Άντζελες ή και ακόμη μεγαλύτερη! Ήταν ένα σχέδιο του Nathan Mendelson, που ασχολούνταν με το real estate, ο οποίο αγόρασε μια έκταση 330.000 στρεμμάτων και προχώρησε στον πλήρη σχεδιασμό της πόλης. Έτσι δημιουργήθηκαν όχι μόνο όλοι οι δρόμοι αλά και ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης. Στο κέντρο της σχεδιαζόμενης πόλης θα δέσποζε ένα πάρκο 650 στρεμμάτων.

Σκοπός του Mendelson ήταν να πουλήσει οικόπεδα στην πόλη και πράγματι κατάφερε να πουλήσει δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στα σχέδια. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν οι αναμενόμενη. Οι περισσότεροι από τους αγοραστές δεν προχώρησαν στην οικοδόμηση των κατοικιών. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο πληθυσμός της πόλης δεν ξεπερνούσε τους 7000 κατοίκους.

Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού στάθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο στην ανάπτυξη της πόλης. Σήμερα περίπου 14000 κάτοικοι ζουν στην California City, γύρω από την περιοχή που θα ήταν το υποτιθέμενο μεγάλο πάρκο του κέντρου, στοιχείο που την στη θέση 320 στην κατάταξη με τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις της πολιτείας. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι μόλις 3η σε έκταση!!!

