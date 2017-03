Γιατί τα πάντα είναι ασπρόμαυρα;

Mπορεί να αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, αλλά τα πάντα εξακολουθούν να διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που τα κάνει να ξεχωρίζουν: το ασπρόμαυρο χρώμα τους. Το εντυπωσιακό μαύρο και άσπρο τρίχωμά τους προσελκύει σίγουρα την προσοχή, γεγονός που προκαλεί την εξής εύλογη απορία: «Γιατί ένα φυτοφάγο ζώο να θέλει να τραβήξει τα βλέμματα;». Μία νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Behavioral Ecology, αναφέρει ότι κατέληξε σε μία νέα θεωρία, αναλύοντας το χρώμα σαρκοφάγων ζώων και πώς αυτό συνδέεται με το φυσικό τους περιβάλλον.

H oμάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι είναι πιθανό το ασπρόμαυρο χρώμα αποτελεί κάποιου είδους συμβιβασμού, ο οποίος μπορεί να παρέχει το κατάλληλο καμουφλάζ σε δύο περιβάλλοντα, δεδομένου ότι οι αρκούδες περνούν αρκετό χρόνο τόσο σε χιονισμένα τοπία όσο και σε πυκνά δάση. Υπάρχουν πολλές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους τα πάντα έχουν ασπρόμαυρο χρώμα. Κάποια από αυτές προτείνει ότι τα πάντα έχουν αυτό το χρώμα προκειμένου να μπορούν να προσαρμόζονται στα διαφορετικά περιβάλλοντα, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του σώματός τους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις ζέβρες, που με τις ασπρόμαυρες ρίγες τους καταφέρνουν να αποφεύγουν τα τσιμπήματα από τις μύγες τσετσε και με τους πιγκουίνους που το ασπρόμαυρο χρώμα τους τους βοηθά να πετυχαίνουν το τέλειο καμουφλάζ.

Το ασπρόμαυρο μοτίβο που υπάρχει ωστόσο στο τρίχρωμα των πάντα διαφέρει από όλα τα άλλη είδη ζώων που έχουν επίσης ασπρόμαυρο χρώμα και αυτό γιατί οι ερευνητές αναφέρουν πως το εν λόγω χρώμα βοηθάει τα πάντα να αναπτύσσουν επίσης κοινωνικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, αναλύοντας 195 σαρκοβόρα είδη αρκούδας και άλλη 39 υποείδη αρκούδας, βρήκαν ότι τα μαύρα αυτιά εξυπηρετούν τα πάντα έτσι ώστε να εντοπίζουν πιο εύκολα το ένα το άλλο.

