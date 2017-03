Αξιολάτρευτα ζώα βγάζουν την γλώσσα τους στο φακό!

Τα ζώα βγάζουν την γλώσσα τους για να γλείψουν φαγητό, ένα άλλο ζώο ή απλώς για καλλωπισμό και είναι αξιολάτρευτα… Στον κόσμο των ζώων, οι γλώσσες… έρχονται σε διαφορετικά σχήματα, μεγέθη και υφές. Μπορούν να εξυπηρετήσουν μια διαφορετική λειτουργία ανάλογα με το ζώο – σίτιση, καλλωπισμό ή ακόμα και τη συλλογή πληροφοριών.

Μια καμηλοπάρδαλη, για παράδειγμα, καθαρίζει τα αυτιά της χρησιμοποιώντας την μακριά της γλώσσα. Η γαλάζια φάλαινα, που είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο, μπορεί να υπερηφανεύεται για τη γλώσσα της που ζυγίζει περισσότερο από έναν ασιατικό ελέφαντα – 2,7 τόνους. Ωστόσο, το βραβείο για τη μεγαλύτερη γλώσσα σε σχέση με το μέγεθος του σώματος πηγαίνει στον χαμαιλέοντα. Αυτό το μικροσκοπικό ερπετό μπορεί να τεντώσει τη γλώσσα του μέχρι και 1,5 φορές το μήκος του σώματός του προσπαθώντας να φτάσει το νέκταρ των λουλουδιών.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες