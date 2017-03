81χρονη έφτιαξε παιχνίδι για iPhone!

Η Masako Wakamiya απέχει πολύ από μία τυπική γυναίκα στην ηλικία της. Στα 81 της χρόνια, αυτή η γυναίκα από την Ιαπωνία χρησιμοποίησε όλα όσα ήξερε για κωδικούς δημιουργώντας ένα iPhone app, θέλοντας να εμπνεύσει κι άλλους στην ηλικία της να κάνουν το ίδιο. Η εφαρμογή, που ονομάζεται Hinadan, βασίζεται σε μια παραδοσιακή ιαπωνική γιορτή γνωστή ως “Ημέρα κοριτσιών”.

Είναι ένα απλό παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης πρέπει να βάλει σε μια συγκεκριμένη σειρά κάποιες κούκλες, καθοδηγούμενος από ένα “μπιπ” που επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει την εκάστοτε κίνηση. Η Wakamiya αγόρασε τον πρώτο υπολογιστή της στα 60 της χρόνια, όταν συνταξιοδοτήθηκε μετά από 43 χρόνια υπηρεσίας σε μια μεγάλη τράπεζα. Σε μια ομιλία που έδωσε το 2014 στο Τόκιο, περιέγραψε πώς ρύθμισε μόνη τον υπολογιστή της και άρχισε να κάνει online chatting, μια εμπειρία που της έμαθε πολλά και της έδωσε νέο σκοπό στη ζωή. Τώρα λειτουργεί μια ιστοσελίδα γεμάτη tutorials τέχνης και άλλους οδηγούς για επαγγελματίες χρήστες υπολογιστών.







GD Star Rating

loading...

, 8.0 out of 10 based on 4 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες