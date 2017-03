Όταν η φύση ξεπερνάει το… photoshop!

Μπορεί το Photoshop να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, διορθώνοντας ατέλειες και καμιά φορά παραποιώντας πολύ την πραγματικότητα, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις που η πραγματικότητα κλείνει το μάτι στην επεξεργασία, αφού μοιάζει από μόνη της ψεύτικη. Οι εικόνες που θα δείτε στη συνέχεια δεν έχουν υποστεί επεξεργασία Photoshop και εκπλήσσουν μόνο και μόνο γιατί μοιάζουν εξωπραγματικές… Κι όμως είναι η στιγμή που ο φωτογράφος πέτυχε στο φακό του το απίστευτο…

1. Ο Sutro Tower στο Σαν Φρανσίσκο καλύπτεται από ομίχλη και μοιάζει σαν πλοίο που πλέει στον ουρανό!



2. Μία εικόνα…



3. Σιτάρι και λεβάντα



4. Ο δρόμος που σταμάτησε τη φωτιά



5. Οφθαλμαπάτη



6. Τέσσερις αποχρώσεις του μπλε



7. Η κινέζικη τέχνη της συμμετρίας



8. Το ηλιοβασίλεμα ανά όροφο



9. Εμπειρία έξω από το σώμα



10. Η βάση του δέντρου λαμπυρίζει από τα κίτρινα φύλλα που έχουν πέσει κάτω



11. Απόλυτη συμμετρία



12. Τα δόντια της θάλασσας



13. Μία εικόνα



14. Τα τρομακτικά κύματα της Βόρειας Θάλασσας



15. Καθαρισμός κτηρίου στη Ν. Υόρκη



16. Κόκκινος ουρανός



17. Τετράγωνο σύννεφο



18. Απόλυτη… δασική συμμετρία



19. Σκυλιά και δρόμοι



20. Αυτός ο ήλιος δεν γυρίζει με τους άλλους



