Λαγούμι λαγού οδηγεί σε σπηλιά 700 ετών!

Μπορεί με την πρώτη ματιά αυτή η τρύπα στο χώμα να μοιάζει με την είσοδο σε κάποια φωλιά ζώου, ωστόσο κρύβει μέσα μια ολόκληρη μεσαιωνική σπηλιά – ένα 700 ετών υπόγειο κρησφύγετο.

Βρίσκεται στο Shropshire, στην Αγγλία, σε έναν χώρο που ανήκε στους Ναΐτες Ιππότες, που πολέμησαν στις Σταυροφορίες. Υπήρχαν πολλές παρόμοιες σπηλιές κάτω από το έδαφος και χρησιμοποιήθηκαν από τους Δρυίδες ειδωλολάτρες ως μυστικό κρησφύγετο για τις τελετές τους. Ο φωτογράφος Michael Scott κατάφερε να μπει μέσα και να απαθανατίσει το χώρο στο φακό του, αποκαλύπτοντας το μυστηριακό εσωτερικό της απόκοσμης σπηλιάς.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες