Στη Ν. Υόρκη μιλάνε πάνω από 800 γλώσσες!

800 γλώσσες μιλιούνται στην πόλη της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τη Συμμαχία Απειλούμενων Γλωσσών (ELA). Ένας χάρτης που συστάθηκε από την Rebecca Solnit και τον Joshua Jelly-Schapiro -μετά από έρευνα που έκαναν- με τον τίτλο “Nonstop Metropolis: New York Atlas” δείχνει όλες τις γλώσσες που μιλιούνται στο “Μεγάλο Μήλο” από όλον τον πλανήτη.

“Η πρωτεύουσα της γλωσσικής πολυμορφίας, όχι μόνο για τους πέντε δήμους, αλλά και για το ανθρώπινο είδος”, γράφουν οι δημιουργοί του χάρτη. Ελληνικά, Φιλιππινέζικα, Ουρντού, Ινδονησιακά, Ρωσικά, Ιαπωνικά, Λιθουανικά και άλλα, συμπεριλαμβανομένων των πιο άγνωστων όπως Chavacano, Γουάρει-Γουάρει, Minangkabau και Bukharian.





