Πώς παρασκευάζονται τα σοκολατάκια

Η Sharon Henry μια 40χρονη σεφ ζαχαροπλαστικής, που εξερευνεί τη γλυκιά πλευρά του Παρισιού. Η ίδια μπήκε στο εργαστήριο του διάσημου ζαχαροπλάστη Alain Ducasse αλλά και του Patrick Roger και απαθανάτισε σε ένα βίντεο πώς ακριβώς φτιάχνονται τα σοκολατάκια.

Η υγρή σοκολάτα στρώνεται με προσοχή, κόβεται στα σωστά κομμάτια, τα σοκολατάκια στη συνέχεια διακοσμούνται με το χέρι και οι θεατές απολαμβάνουν ένα από τα πιο γλυκά βίντεο που αποδεικνύουν πως η UNESCO είχε δίκιο έβαλε τη γαλλική κουζίνα στη λίστα της άυλης κληρονομιάς της.



Category: Περιεργα Video