Πρωτότυπη στάση λεωφορείου μοιάζει με… σαλόνι σπιτιού!

Μια ασυνήθιστη στάση λεωφορείου απολαμβάνουν οι κάτοικοι της μικρής πόλης Walkhampton στο Ντέβον της Βρετανίας, η οποία μοιάζει περισσότερο με δωμάτιο σπιτιού. Η πετρόχτιστη στάση έχει στο εσωτερικό της πολυθρόνα, μαξιλάρια και πίνακες ζωγραφικής στους τοίχους, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ζεστασιά και θαλπωρή στους επιβάτες που περιμένουν. Μάλιστα μέσα μπορεί ο καθένας να βρει εφημερίδες, περιοδικά ή ακόμα και βιβλία για να διαβάσει όσο περιμένει, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιβάτες αναπτύσσουν σχέσεις και μιλάνε σαν να είναι άνθρωποι που συναντήθηκαν σε μια γιορτή ή βρέθηκαν σε ένα σπίτι κοινών γνωστών…

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η διακόσμηση της στάσης είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ενός αγνώστου το οποίου την ταυτότητα οι κάτοικοι της πόλης δεν έμαθαν ποτέ. Πιθανολογείται ότι η στάση μπορεί να διαμορφώθηκε για τις ανάγκες κάποιας φωτογράφισης. Ωστόσο οι κάτοικοι και κατ΄ επέκταση οι δημοτικές αρχές εντυπωσιάστηκαν από την ξαφνική αλλαγή στην εμφάνιση της στάσης και όχι μόνο τη διατήρησαν αλλά τη φροντίζουν και την εμπλουτίζουν.

Οι φωτογραφίες της στάσης έγινα γρήγορα viral στο διαδίκτυο και η μικρή πόλη, εκτός από μια πανέμορφη στάση, απέκτησε και ένα κομμάτι… δημοσιότητας.













Category: Περίεργες Φωτογραφίες