Ο Δράκος του Κομόντο υπό εξαφάνιση

Ο Δράκος του Κομόντο είναι η μεγαλύτερη σαύρα του πλανήτη που μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα σε μήκος και τα 80 κιλά βάρος και απαντάνται στα νησιά της Ινδονησίας. Τα παράξενα αυτά ζώα, λόγω του μεγέθους του κυριαρχούν στο βιότοπό τους και είναι εξαιρετικοί κυνηγοί καταβροχθίζοντας ασπόνδυλα, πτηνά και θηλαστικά. Ο δράκος του Κομόντο είναι υπό εξαφάνιση, καθώς το περιβάλλον στο οποίο ζει καταστρέφεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι δράκοι του Κομόντο μπορούν να καταναλώσουν μέχρι και 50% του βάρους τους σε ένα γεύμα. Στο στόμα του δράκου υπάρχουν περίπου 60 μικρά και αιχμηρά δόντια, σχεδιασμένα για να τεμαχίζουν και να σκίζουν σάρκα. Κυνηγούν ή στήνουν ενέδρα σε όλα τα ζώα του οικοσυστήματός τους, δηλαδή είναι κορυφαία αρπακτικά.

Διαθέτουν εξαιρετική όσφρηση και μπορούν να εντοπίσουν τη λεία τους σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων! Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγοροι αλλά το σάλιο τους είναι θανατηφόρο καθώς περιέχει περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη βακτηριδίων. Έτσι διαχέουν το δηλητηριώδες σάλιο τους σε απόσταση έως και 10 μέτρων προς τη λεία τους, με αποτέλεσμα όταν το ζώο περπατήσει πάνω σε αυτό να μολυνθεί και σιγά σιγά να υποκύψει. Ο δράκος απλά περιμένει το θάνατο της λείας του αντί να σπαταλά ενέργεια κυνηγώντας την.

Το Εθνικό Πάρκο Κομόντο

Στην Ινδονησία και συγκεκριμένα στα νησιά Nusa Tenggara, που είναι το Εθνικό Πάρκο Κομόντο, αναπτύχθηκαν από το 1938 προστατευμένες περιοχές ενώ το 1984 επεκτάθηκαν τα όριά του σε περισσότερα νησιά. Ο Δρυμός αυτός από το 1991 έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Σήμερα η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει 5 μεγάλα νησιά (Κομόντο, Ρίνκα, Φλόρες, Γκίλι Μοτάνγκ και Γκίλι Ντασάμι) και άλλα 25 μικρότερα, καλύπτοντας συνολικά μια έκταση 1.733 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στα χρόνια που πέρασαν από την έναρξη της λειτουργίας του, ο σκοπός του πάρκου έχει αναβαθμιστεί, προσφέροντας προστασία εκτός από τους Δράκους και σε άλλα ζώα της περιοχής.

