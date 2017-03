Μινιμαλιστικό ρολόι δείχνει την ώρα με σφαίρα που αιωρείται

Το 2015, η εταιρεία FLYTE, που αποτελείται από δημιουργικούς μηχανικούς, σχεδιαστές και καλλιτέχνες, εντυπωσίασε τον κόσμο με μια λάμπα που αψηφά τη βαρύτητα. Μετά την επιτυχία της, η ομάδα δημιούργησε ένα ρολόι που επίσης αψηφά τη βαρύτητα. Το “Story”, όπως ονομάζεται, αποτελείται από μια ξύλινη βάση από ξύλο φλαμουριάς ή καρυδιάς και μια μαγνητική σφαίρα που αιωρείται, ενώ ο καινοτόμος σχεδιασμός του αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον χρόνο.

Η κίνηση θυμίζειτην περιστροφή της Γης γύρω από τον ήλιο, υπενθυμίζοντας σε όλους πως ο χρόνος δεν μετριέται με τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα αλλά είναι μια φυσική εμπειρία. Ο κάτοχος του ρολογιού ρυθμίζει το ρολόι και η μέτρηση του χρόνου αντιστρέφεται προς μία ημερομηνία προκαθορισμένη και σημαντική γι’ αυτόν. Ο χρονογράφος χρησιμοποιεί την τεχνολογία της μαγνητικής αιώρησης ώστε να κάνει την μπίλια να ίπταται, ακολουθώντας το πέρασμα του χρόνου.

Το Story μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κλασικό τρόπο δείχνοντας κανονικά την ώρα σε 12ωρα, μέσω ψηφιακής απεικόνισης από οπίσθιο φωτισμό. Η επιλογή λειτουργίας, η ώρα και ο τρόπος απεικόνισης μπορούν όλα να ρυθμιστούν πανεύκολα μέσω ενός smartphone και της εφαρμογής STORY. Στο ρολόι ο χρήστης μπορεί επίσης να δει τον καιρό σε πραγματικό χρόνο, αλλά και άλλα μετεωρολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων της σελήνης, ηλιοβασιλέματα και ανατολές, αλλά και τη θερμοκρασία. To concept λανσαρίστηκε μέσω Kickstarter, ώστε να βγει προσεχώς στην παραγωγή.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες