Λόφτια Ελ Νάντι: Η πρώτη Αφρικανή που απέκτησε δίπλωμα πιλότου

Η Λότφια Ελ Νάντι ( 1907 – 2002) ήταν μια πρωτοπόρος Αιγύπτια αεροπόρος . Ήταν η πρώτη γυναίκα από την Αφρική, καθώς και η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που κατάφερε να αποκτήσει άδεια πιλότου.

Η Λότφια Ελ Νάντι γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1907 από μια μεσοαστική οικογένεια του Καΐρου. Μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν αναμενόμενο να παντρευτεί και να γίνει μια νοικοκυρά και μητέρα, όπως επέβαλαν τα ήθη της εποχής. Ο πατέρα της δεν βλέπει κανένα λόγο για τη Λόφτια να συνεχίσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μητέρα της όμως την ενθάρρυνε να παρακολουθήσει το Αμερικανικό Κολέγιο και να επικεντρωθεί στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Η Λόφτια διαβάζει ένα άρθρο για μια σχολή ιπταμένων που μόλις είχε ανοίξει στο Κάιρο και ενθουσιάζεται τόσο που αποφασίζει να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της αναζητεί τρόπο ν;α γίνει δεκτή στη σχολή φτάνοντας μέχρι το διευθυντή της EgyptAir για βοήθεια. Αυτός, βλέποντας μια ευκαιρία δημοσιότητας και προβολής, συμφωνεί να τη βοηθήσει. Η Ελ Νάντι γίνεται δεκτή στη σχολή, κρυφά από τον πατέρα της, και καθώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα δίδακτρα εργάζεται ως γραμματέας και τηλεφωνήτρια στην ίδια σχολή.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1933 γίνεται η πρώτη γυναίκα από την Αφρική και πρώτη αραβικής καταγωγής που αποκτά δίπλωμα πιλότου και γίνεται πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες όλου του κόσμου.

Στις 19 Δεκεμβρίου 1933 η Λόφτια Ελ Νάντι τερματίζει πρώτη σε διεθνή αγώνα από το Κάιρο στην Αλεξάνδρεια, αλλά τελικά δεν της καταλογίζεται η νίκη γιατί δεν πέρασε όπως προβεπόταν από τον κανονισμό πάνω από ένα ενδιάμεσο σημείο. Η προσπάθειά της όμως χαίρει γενικής αναγνώρισης, βραβεύεται από το βασιλιά της Αιγύπτου και συγκεντρώνονται κεφάλαια για να αγοράσει το δικό της αεροπλάνο. Η Λόφτια θα πετάξει για ακόμη 5 χρόνια όταν ένα ατύχημα θα προκαλέσει ζημιά στη σπονδυλική της στήλη και θα της στερήσει την ικανότητα πτήσης.

Η Λόφτια Ελ Νάντι έγινε πρότυπο για τις γυναίκες της εποχής και πολλές ακολούθησαν το παράδειγμά της.

Για να αντιμετωπίσει το τραύμα της μετέβη στην Ελβετία, όπου παρέμεινε για πολλά χρόνια. Κατά την δεκαετία του ’80 μετακ΄μισε στο Τορόντο του Καναδά, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής της επέστρεψε στην Αίγυπτο όπου απεβίωσε το 2002 στο Κάιρο.

GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Πρόσωπα