Η λίμνη με τα 46… γράμματα!

Το όνομα μιας λίμνης στη Μασαχουσέτη χωράει σε μια πινακίδα 32 μέτρων. Ο λόγος για τη λίμνη Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg που έχει 46 γράμματα και δεν μπορεί κάποιος έυκολα να την προφέρει αλλά ούτε και να την γράψει. Η ονομασία της είναι κανονικά Chaubunagungamaugg, που σημαίνει “μεθοριακός ψαρότοπος” και δόθηκε από την United States Board on Geographic Names (ένα ομοσπονδιακό συμβούλιο που καθιερώνει και διατηρεί τα γεωγραφικά ονόματα σε όλες τις ΗΠΑ).

Πώς όμως έφτασε η λίμνη να τριπλασιάσει σχεδόν τα γράμματά της. Υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο Laurence Daly, διευθυντής της εφημερίδας του χωριού για χρόνια. Εκείνος το1921 έγραψε στην εφημερίδα του ότι το πλήρες ινδιάνικο όνομα της λίμνης ήταν με 46 γράμματα που σήμαινε “Εσύ ψαρεύεις σ’ αυτή τη μεριά, εγώ θα ψαρέψω στη δική μου μεριά και κανείς δεν θα ψαρεύει στη μέση”. Το αστείο έπιασε και όλοι ήθελαν να υιοθετήσουν το μεγάλο αυτό όνομα που έκανε την περιοχή τους γνωστή και προσέλκυσε περισσότερους τουρίστες.

