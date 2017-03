Δέντρο με… ταχυδρομική διεύθυνση!

Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin, Γερμανία: Αυτή είναι η διεύθυνση μιας βελανιδιάς όπου τα τελευταία εκατό χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι έχουν στείλει το γράμμα τους με την ελπίδα να βρουν τον έρωτα της ζωής τους. Ας δούμε λίγο, όμως, την ιστορία πίσω από αυτό. Η βελανιδιά, που είναι γνωστή ως Bridegroom’s Oak, βρίσκεται εκεί πάνω από πεντακόσια χρόνια. Ο θρύλος λέει ότι το δέντρο φυτεύτηκε ως μια χειρονομία ευχαριστίας από τον γιο ενός Κέλτη οπλαρχηγού που είχε δεθεί σε ένα δέντρο και απελευθερώθηκε από μια χριστιανή κοπέλα.

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αλήθεια στον εν λόγω μύθο, ο οποίος μάλλον δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να τονωθεί η παγανιστική λατρεία των βελανιδιών. Το περιστατικό που έδωσε το όνομά του στο δέντρο, δεν είναι μύθος… Περισσότερα από εκατό χρόνια πριν ένα κορίτσι με το όνομα Ohrt, ήταν ερωτευμένο με τον γιο του σοκολατοποιού της Λειψίας, Schütte-Felsche. Ο πατέρας του κοριτσιού, ο δασολόγος της περιοχής, αποδοκίμαζε την σχέση, και έτσι οι δύο νέοι κρυφά αντάλλαζαν επιστολές που τις άφηναν σε μια τρύπα στον κορμό ενός δέντρου. Τελικά, ο πατέρας έδωσε τη συγκατάθεσή του και το ζευγάρι παντρεύτηκε κάτω από το δέντρο στις 2 Ιουνίου του 1891.

Η ιστορία του δέντρου εξαπλώθηκε από στόμα σε στόμα και πολλοί άνθρωποι άρχισαν να γράφουν επιστολές ελπίζοντας να βρουν την αγάπη τους, αφήνοντας τα γράμματα στο δέντρο. Το δέντρο έγινε τόσο δημοφιλές που το 1927 η γερμανική ταχυδρομική υπηρεσία του έδωσε διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα έτσι ώστε άνθρωποι από όλη τη χώρα να μπορούν να γράψουν. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, το δέντρο έχει αναλάβει το ρόλο του προξενητή, ενώ περισσότεροι από εκατό γάμοι έχουν γίνει εδώ.











GD Star Rating

loading...

, 2.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες