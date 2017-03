Απίθανη γλυπτική σε φρούτα και λαχανικά!

Η Ιαπωνία έχει μια πλούσια παράδοση στη γλυπτική τροφίμων που ονομάζεται mukimono. Αν έχετε φάει ποτέ σε ένα εστιατόριο στην Ιαπωνία σίγουρα έχετε δει στο πιάτο σας ένα καρότο λαξευμένο σαν λαγουδάκι ως γαρνιτούρα. Αλλά στα χέρια του Ιάπωνα καλλιτέχνη GAKU, η τέχνη του σκαλίσματος φρούτων και λαχανικών πηγαίνει πολλά βήματα παραπέρα τις βρώσιμες δημιουργίες.

Μια δυσκολία στο σκάλισμα των φρούτων και των λαχανικών είναι ότι μερικές φορές πρέπει ο καλλιτέχνης να εργαστεί πολύ γρήγορα. Τη στιγμή που μια φλούδα απομακρύνεται, η οξείδωση αρχίζει να αποχρωματίζει το έργο τέχνης. Έτσι, ανάλογα με την ποικιλία, τα γλυπτά του GAKU δημιουργούνται μέσα σε μερικά λεπτά. Οπλισμένος με ένα ειδικό εργαλείο εκείνος χαράζει περίπλοκα σχέδια που συχνά είναι εμπνευσμένα από παραδοσιακά ιαπωνικά μοτίβα. Η απόδειξη στις εικόνες που ακολουθούν…









