Ίντα Γουέλς-Μπαρνέτ: Μια υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Ίντα Γουέλς-Μπαρνέτ (Bell Wells-Barnett ή Ida B. Wells) (16 Ιουλίου, 1862 – 25 Μαρτίου του 1931), ήταν Αφρο-Αμερικανίδα δημοσιογράφος, εκδότης εφημερίδας, σουφραζέτα, κοινωνιολόγος, φεμινίστρια και από τους πρώτους ηγέτες του Κινήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ανθρώπων (NAACP) το 1909.

Η Ίντα που γεννήθηκε στο Holly Springs του Μισισιπή, από σκλάβους γονείς αγωνίστηκε σε όλη της τη ζωή για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Λόγω του πρόωρου θανάτου των γονιών της, Ida έπρεπε να εγκαταλείψει το σχολείο, και ανέλαβε εργασία ως δασκάλα (δεν χρειαζόταν ιδιαίτερες σπουδές την εποχή εκείνη). Ήταν μια ακτιβίστρια που μίλησε με θάρρος για τα δημοκρατικά δικαιώματα των ατόμων και κατά των φυλετικών ανισοτήτων.

Καθώς ταξίδευε με ένα τρένο, παρά το γεγονός ότι είχε εισιτήριο πρώτης θέσης, η Ίντα κλήθηκε να μετακινηθεί σε ένα βαγόνι που είχε οριστεί για Αφρο-Αμερικανούς και συνειδητοποίησε ότι ο φυλετικός διαχωρισμός ήταν διαδεδομένος παρά την Πράξη Πολιτικών Δικαιωμάτων που απαγόρευε τις διακρίσεις ανάλογα με το θρήσκευμα, το χρώμα ή τη φυλή. η Ίντα κατανοήσει την ανάγκη να διαδώσει τη γνώμη της και ανέλαβε να γράφει άρθρα σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με τη φυλετική ανισότητα.

Αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της ως δασκάλα διαμαρτυρόμενη για την αδικία που υφίσταντο οι έγχρωμοι μαθητές στα σχολεία και ασχολήθηκε με μεγαλύτερη ακόμη ένταση με την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ένα περιστατικό όπου τρεις επιχειρηματίες κατακρεουργήθηκαν από έναν όχλο λευκών (λιντσάρισμα), την ώθησε να κινητοποιηθεί κατά της πρακτικής αυτής, και ως αποτέλεσμα αυτού, το γραφείο της εφημερίδας της υπέστη βανδαλισμούς. Υπήρξαν απειλές θανάτου εναντίον της, αλλά η Ίντα καταφέρθηκε ενάντια στ λιντσάρισμα σε δημόσια φόρουμ και επίσης προσπάθησε να επηρεάσει ώστε να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Η δράση της έφερε τελικά τη σταυροφορία της ενάντια στο λιντσάρισμα στο Λευκό Οίκο.

Ήταν, επίσης, προσωπικά υπεύθυνη για τη δημιουργία μεγάλου αριθμός ενώσεων για τα δικαιώματα των πολιτών.

Απεβίωσε στο Σικάγο τις 25 Μαρτίου του 1931, σε ηλικία 68 ετών.

Category: Πρόσωπα