Υπάρχει και έβδομη ήπειρος και λέγεται Zealandia!

Την ύπαρξη της Zealandia, μιας κρυμμένης ηπείρου στον Ειρηνικό ωκεανό, που συνδέεται με τη Νέα Ζηλανδία, επιβεβαίωσε έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Ομάδα 11 ερευνητών διαπίστωσε ότι η Νέα Ζηλανδία και η Νέα Καληδονία είναι στην πραγματικότητα κομμάτι μιας πλάκας του ηπειρωτικού φλοιού έκτασης 4,9 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία είναι ξεχωριστή από την Αυστραλία.

Η εν λόγω μελέτη, που δημοσιεύτηκε από την Γεωλογική Εταιρία της Αμερικής, αναφέρει ότι η ήπειρος είναι βυθισμένη κατά 94%, κυρίως ως αποτέλεσμα της λέπτυνσης του φλοιού πριν την διάλυσή του. “Η επιστημονική αξία της αξιολόγησης της Zealandia ως ηπείρου είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα επιπλέον όνομα σε έναν κατάλογο. Μια ήπειρος που βυθίζεται ακόμα άθραυστη, την καθιστά πρόκληση και χρήσιμο εργαλείο για την εξερεύνηση της συνοχής και της διάλυσης του ηπειρωτικού φλοιού”, αναφέρουν οι επιστήμονες. Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι η Zealandia θα πρέπει να θεωρείται ήπειρος, παρά το γεγονός ότι θεωρίες του παρελθόντος την ήθελαν να απαρτίζεται από ηπειρωτικά νησιά και θραύσματα.

“Με βάση τα στοιχεία των γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, ιδίως εκείνων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, υποστηρίζουμε ότι η Zealandia δεν είναι μια ένωση μερικώς βυθιζόμενων ηπειρωτικών θραυσμάτων αλλά μια ήπειρος με συνοχή, έκτασης 4,9 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων”, καταλήγει η μελέτη. Με τους γεωλόγους να υπολογίζουν την Ευρώπη και την Ασία ως μια γιγαντιαία ήπειρο με το όνομα Ευρασία, η προσθήκη της Zealandia αυξάνει στις επτά τις επίσημες ηπείρους.

Το πάχος του φλοιού της νέας ηπείρου κυμαίνεται από 10 έως 30 χιλιόμετρα και έχει περίπου το μέγεθος της Ινδίας. Εκτιμάται ότι αποκόπηκε από την Ανταρκτική πριν από 100 εκατ. χρόνια και από την Αυστραλία πριν από 80 εκατ. χρόνια. Οι ερευνητές μάλιστα δεν κάνουν λόγο για “ανακάλυψη” αλλά για “συνειδητοποίηση”. “Δεν πρόκειται για μια ξαφνικά ανακάλυψη αλλά για σταδιακή συνειδητοποίηση. Η Zealandia μαρτυρά ότι το μεγάλο και προφανές στις φυσικές επιστήμες μπορεί να παραβλεφθεί”.

