Βοτανολόγος δημιουργεί κτήρια από… δέντρα!

Ο Γερμανός σχεδιαστής και βοτανολόγος Ferdinand Ludwig δημιουργεί όχι μόνο γλυπτά αλλά και γέφυρες και κτήρια που ζουν από τα δέντρα. Πολλά, μάλιστα, από τα σχέδιά του θα χρειαστούν χρόνια ή ακόμα και δεκαετίες μέχρι να δημιουργηθούν.

Το μεγαλύτερο έργο του βρίσκεται στην πόλη Nagold, στη Γερμανία, και είναι μια πολυώροφη δομή που αποτελείται από 100 και πλέον δέντρα που συνδυάζονται σε έναν ενιαίο οργανισμό. Αρχικά χρησιμοποιεί ένα χαλύβδινο πλαίσιο πάνω στο οποίο αναπτύσσει τα δέντρα, που στη συνέχεια είναι περιττό καθώς αυτά μεγαλώνουν μόνα τους. Τα πράσινα κτήρια έχουν αργή ανάπτυξη και αλλάζουν εμφάνιση ανάλογα με την εποχή.









GD Star Rating

loading...

, 7.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες