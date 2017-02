Πέτρες βάφονται τόσο ρεαλιστικά που… αποκτούν ζωή

Η Aki Nakata είναι μια καλλιτέχνις που ασχολείται με τη ζωγραφική πάνω σε πέτρες. Η ίδια συλλέγει βότσαλα από ακτές και πέτρες από δάση και στη συνέχεια ζωγραφίζει στην επιφάνειά τους διάφορα ζώα, με τόσο λεπτομερή τρόπο που μοιάζουν αληθινά.

Κάνει ταξίδια στη φύση και στις επαρχίες και όταν αντιληφθεί μια πέτρα που της θυμίζει κάποιο ζώο, η έμπνευση έχει έρθει και μένει μόνο η ολοκλήρωση του σκίτσου. “Τα μάτια τα ζωγραφίζω στο τέλος και είμαι ικανοποιημένη μόνο όταν δω το ζώο να με κοιτάζει κατάματα”, λέει η ίδια για τις δημιουργίες της που χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακή ρεαλιστικότητα.



















GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες