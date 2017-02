Τιρκουάζ λιμνοθάλασσα μοιάζει με… ψηφιδωτό!

Η Mataiva είναι μια κοραλλιογενή ατόλη στο Αρχιπέλαγος Tuamotu, στη Γαλλική Πολυνησία, που βρίσκεται περίπου 311 χιλιόμετρα βόρεια του νησιού της Ταϊτής. Το νησί σε σχήμα δαχτυλιδιού είναι το χείλος ενός μερικώς βυθισμένου ηφαιστειακού κώνου, που με την πάροδο του χρόνου πολλοί κοραλλιογενείς ύφαλοι δημιουργήθηκαν γύρω γύρω του σε μικρό βάθος, ενώ η καλντέρα έγινε μια λιμνοθάλασσα.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, χαρακτηριστικό της Mataiva είναι το δίκτυο των κορυφογραμμών, που σχηματίζουν δικτυωτή δομή κερήθρας η οποία αποτελείται από περίπου εβδομήντα ρηχές πισίνες εντός της λιμνοθάλασσας με μέσο βάθος 8 μέτρων. Τα διαφορετικά βάθη αυτών των λεκανών και τα καθαρά νερά δίνουν στη λιμνοθάλασσα μπλε και πράσινη ψηφιδωτή εμφάνιση όταν κάποιος την βλέπει από πάνω. Η ατόλη Mataiva είναι αραιοκατοικημένη, με τους κατοίκους να ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια βανίλιας και καρύδας, την αλιεία και τον τουρισμό. Επιπλέον, στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας υπάρχουν πολλά νησάκια που χρησιμεύουν ως καταφύγια και τόποι αναπαραγωγής για σπάνια θαλάσσια πουλιά.







Category: Περίεργες Φωτογραφίες