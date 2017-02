Τι πουλάει περισσότερο η Volkswagen – Δεν είναι αυτοκίνητα!

Τι πουλάει περισσότερο η Volkswagen; Οχι δεν είναι τα αυτοκίνητά της! Είναι γευστικά, καταναλώνονται πολύ γρήγορα, αλλα δε τα λες και ιδιαίτερα οικονομικά. Παρόλα αυτά σκίζουν σε πωλήσεις… Tα διάσημα λουκάνικα Volkswagen έσπασαν κάθε ρεκόρ πωλήσεων και το 2016. Και μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι γνωστά, όμως τα Volkswagen Currywurst θεωρούνται ένας από τους πιο εκλεκτούς μεζέδες στην Γερμανία και σε αρκετά μέρη του κόσμου. Παράγονται υπό την VW και ενώ στην αρχή είχαν σκοπό να μοιράζονται στις καντίνες και τα εστιατόρια της εταιρίας, στην συνέχεια δόθηκαν και στην ευρύτερη κατανάλωση μέσω των σούπερ μάρκετ.

Το 2015 μάλιστα ήταν η χρονιά τους, καθώς πουλήθηκαν πάνω από 7,3 εκατομμύρια από αυτά τα πικάντικα λουκάνικα, σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότερα από όσα πουλήθηκαν το 2014. Σημειώστε πως για πρώτη φορά τα λουκάνικα της VW ξεπέρασαν σε πωλήσεις -παγκοσμίως- τα αυτοκίνητα της, αφού το 2015 πουλήθηκαν 5,82 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Πέρσι το νούμερο των πωληθέντων λουκάνικων ξεπέρασε τα 7,5 εκατομμύρια! Σημειώστε τα πολύ καλής ποιότητας λουκάνικα της VW (τα έχουμε γευτεί στις εκθέσεις αυτοκινήτων) με τη μυστική συνταγή, συνοδεύονται και από την κέτσαπ της VW, η οποία με 608.208 κιλά έσπασε το ρεκόρ των 536.826 κιλών…





πηγή: newsauto.gr

