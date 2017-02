Τα “σκαλιά του τρόμου” με την εκπληκτική θέα στο Μάτσου Πίτσου!

Το βουνό Χουάινα Πίτσου στο Περού έχει αναμφισβήτητα την καλύτερη θέα στο περίφημο Μάτσου Πίτσου, αλλά θα πρέπει να είναι κάποιος γενναίος για να φτάσει εκεί. Το βουνό είναι απότομο και το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή αποτελείται από πέτρες που προεξέχουν στα πλάγια του βράχου. Κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών (μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου) γίνονται ολισθηρές, έτσι ώστε κάθε βήμα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Το Χουάινα Πίτσου είναι 2.693 μ. ψηλό, περίπου 260 μ. ψηλότερο από το Μάτσου Πίτσου προσφέροντας ένα εκπληκτικό θέαμα της χαμένης πόλης από την κορυφή.



Category: Περιεργα Video