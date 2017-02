Ρομπότ-νυχτερίδα εμπνευσμένο από τον…Batman!

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα ρομπότ που μιμείται τη νυχτερίδα στην εμφάνιση και στην κίνηση.

Το ιπτάμενο ρομπότ λέγεται “Bat Bot” (κάτι σαν «νυχτερομπότ»), ζυγίζει 93 γραμμάρια και μπορεί να κουνά ανεξάρτητα και ασύμμετρα τις φτερούγες του.

Οι νυχτερίδες φημίζονται στο ζωικό βασίλειο για τις πτητικές ικανότητές τους και για τον τρόπο που κάνουν θεαματικές μανούβρες στον αέρα. Το μυστικό τους βρίσκεται στις πάνω από 40 αρθρώσεις που διαθέτουν στις φτερούγες τους και οι οποίες τους προσδίδουν μεγάλη ευκαμψία και ευελιξία.

Μέχρι τώρα, τα διάφορα ιπτάμενα ρομποτάκια συνήθως περιορίζονται σε απλές κινήσεις (π.χ. πάνω-κάτω) και δεν έχουν πετύχει να κάνουν πολύπλοκες κινήσεις στον αέρα.

Αυτή τη φορά, οι μηχανικοί προσπάθησαν να μιμηθούν τις νυχτερίδες, όσο ήταν δυνατό, και το πέτυχαν σε ένα βαθμό, καθώς το νέο ρομπότ κάνει όντως μανούβρες τύπου νυχτερίδας, απότομες στροφές, κάθετες βουτιές κ.α.

Για να αναπαράγουν τις αρθρώσεις των νυχτερίδων, οι ρομποτιστές χρησιμοποίησαν «οστά» από πανάλαφρα ανθρακονήματα και μαλακό «δέρμα» από σιλικόνη.

Το “Bat Bot” προορίζεται για βοήθεια στο έργο ομάδων διάσωσης, ως προσωπικός βοηθός, ως βοηθός σε κατασκευαστικά έργα κ.α. Καθώς είναι μαλακό και ελαφρύ, δεν αποτελεί κίνδυνο για ανθρώπους ή άλλα αντικείμενα στο περιβάλλον, αν έλθει σε επαφή μαζί τους.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόις και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), με επικεφαλής τον ιρανικής καταγωγής Αλιρεζά Ραμεζανί, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό ρομποτικής “Science Robotics”.

Πηγή:thetoc.gr

GD Star Rating

loading...

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Category: Περίεργα Νέα