Ρομπότ διπλώνει τα ρούχα σε λιγότερο από 1 λεπτό!

Η εταιρεία FoldiMate σκέφτηκε πόσο βαρετό είναι το δίπλωμα των ρούχων και παρουσίασε ένα ρομποτικό μηχάνημα που κάνει ακριβώς αυτήν τη δουλειά. Με την ονομασία “Your Laundry Folding Friend” ο “φίλος” αγαπά να κάνει ό,τι μισούμε οι περισσότεροι.

Διπλώνει πουκάμισα και μπλουζάκια με απίστευτη λεπτομέρεια στις τσακίσεις και μάλιστα το κάνει σε λιγότερο από 1 λεπτό. Είναι, επίσης, εξαιρετικά απλό στη χρήση. Απλά βάζετε τα ρούχα στην ανάλογη θέση, λέτε στο ρομπότ τι ρούχα είναι και αυτό κάνει τα υπόλοιπα. Η τιμή του κυμαίνεται από $700-$850 και θα είναι διαθέσιμο στην αγορά μέχρι το τέλος του 2018.







Category: Περιεργα Video