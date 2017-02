Πώς τα πλεκτά χταπόδια σώζουν τις ζωές πρόωρων μωρών

Τα πρόωρα μωρά έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη φροντίδα και παραμένουν στο νοσοκομείο αρκετές μέρες μετά τη γέννησή τους, μέχρι να πάρουν το ανάλογο βάρος και να δυναμώσουν. Κάποια τα καταφέρνουν πολύ καλά, άλλα όχι… Με το σκεπτικό να βοηθήσουν τα νοσοκομεία τα μωρά αυτά στον αγώνα τους να κρατηθούν στη ζωή βάζουν στις θερμοκοιτίδες τους πλεκτά χταπόδια. Μικρά παιχνίδια που μένουν εκεί και κάνουν θαύματα… Η λογική πίσω από αυτή την πράξη είναι απλή, καθώς τα πλοκάμια του χταποδιού θυμίζουν στο μωρό τον ομφάλιο λώρο και συνεπώς τα κάνει να αισθάνονται ασφαλή, σαν να είναι στην κοιλιά της μητέρας τους.

Η πρωτοποριακή ιδέα για πρώτη φορά δοκιμάστηκε σε ένα νοσοκομείο στη Δανία, όπου, σύμφωνα με το σύστημα υγείας της Βρετανίας, αποδείχθηκε σωτήρια και τα μωρά βρήκαν παρηγοριά στα χταπόδια αλλά και γρήγορα ανάρρωση… “Οφέλη στην αναπνοή και στους καρδιακούς παλμούς, τα βοήθησε να ξεπεράσουν πιο γρήγορα τις δυσκολίες τους”, λέει ο Daniel Lockyer, υπεύθυνος των πρόωρων στην κλινική “Poοle” του Λονδίνου.

