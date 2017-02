Πώς γκρέμισαν τα νεοκλασικά της Αθήνας;

Μοναδική πηγή γνώσης είναι το ιστορικό ντοκιμαντέρ για τα νεοκλασικά κτήρια της πρωτεύουσας, με κείμενα του Γιάννη Τσαρούχη και εικόνες του Σπύρου Βασιλείου. Η μικρού μήκους ταινίας, διάρκειας 20 λεπτών, γυρίστηκε το 1980 σε παραγωγή, σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας και σκηνοθεσία Νίκου Γραμματικόπουλου. Βραβεύθηκε με το Βραβείο Κριτικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη συμβολή του στη διατήρηση και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς το 1980. Μεταδόθηκε στην ΕΡΤ αλλά και την Σουηδική Τηλεόραση…



