Υπερρεαλιστικά πορτρέτα ζωγραφισμένα με… στιλό!

Το απλό στιλό Bic μετατρέπεται σε κάτι μαγικό στα χέρια του καλλιτέχνη. Ο Samuel Silva δημιουργεί υπερρεαλιστικά πορτρέτα χρησιμοποιώντας μόνο ένα μπλε στιλό, και μάλιστα ο ίδιος είναι αυτοδίδακτος.

Επιλέγει πρόσωπα γυναικών, ηλικιωμένων και παιδιών και αφιερώνει αρκετό από τον χρόνο του για να ολοκληρώσει το έργο. Δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες και στις σκιάσεις και το αποτέλεσμα όχι μόνο εντυπωσιάζει αλλά δίνει την εντύπωση στον θεατή πως είναι φωτογραφία.













Category: Περίεργες Φωτογραφίες