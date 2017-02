“Pearl”: Ένα εστιατόριο κάτω από το νερό!

Στις Βρυξέλλες δημιούργησαν ένα παράξενο εστιατόριο όπου τα ζευγάρια απολαμβάνουν το δείπνο τους σε ένα θάλαμο 5 μέτρα κάτω από το νερό! Φουά γκρα, σαμπάνια και αστακός είναι μερικές από τις προτάσεις του μενού του εστιατορίου «Pearl», το οποίο μπορεί να χρειάστηκε περισσότερο από έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί, όμως, όπως δηλώνει ο εμπνευστής και ιδιοκτήτης του John Beernaerts, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην εστίαση.

Το εστιατόριο είναι ουσιαστικά ένας θάλαμος χωρητικότητας 4 ατόμων, που έχει στηθεί στον πυθμένα της «Nemo33», όπως λέγεται η ειδική δεξαμενή, στην οποία εκπαιδεύονται δύτες, οι οποίοι μάλιστα αναλαμβάνουν χρέη σερβιτόρου.

Στο δείπνο, βέβαια, το «dress code» προτείνει αυστηρά μαγιό, ενώ οι δύτες εμφανίζονται ανά διαστήματα με αδιάβροχα βαλιτσάκια γεμάτα γκουρμέ λιχουδιές. Όσο για το αντίτιμο, η ιδιαίτερη εμπειρία κοστίζει 99 ευρώ ανά άτομο και μέχρι στιγμής ήδη 16 ζευγάρια τη δοκίμασαν δηλώνοντας ότι θα τη θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους.





