Παλιό εργοστάσιο τσιμέντου μεταμορφώνεται σε εντυπωσιακή κατοικία

Όταν ο αρχιτέκτονας Ricardo Bofill, το 1973, αντίκρισε ένα ερειπωμένο εργοστάσιο τσιμέντου λίγο έξω από τη Βαρκελώνη, φαντάστηκε αμέσως έναν διαφορετικό κόσμο μπροστά του. Σχεδόν 45 χρόνια αργότερα το όνειρό του έγινε πραγματικότητα και είναι ένα μοναδικό και εντυπωσιακό σπίτι με την ονομασία “La Fabrica” («Το Εργοστάσιο»).

Το παλιό εργοστάσιο τσιμέντου που ήταν μια εστία ρύπανσης από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όσο λειτουργούσε, και ένα άχαρο μουντό οικοδόμημα αφού εγκαταλείφθηκε απέκτησε και πάλι ζωή. Αφού ο Ricardo Bofill και η ομάδα του το αγόρασαν, προχώρησαν σε εκτεταμένα αναδιαμόρφωση του χώρου μετατρέποντάς τον σε μία όαση πρασίνου και ένα σύγχρονο εσωτερικό χώρο ανάπαυση και εργασίας.

Οι βιομηχανικές καμινάδες που κάποτε γέμισαν τον αέρα με καπνό τώρα υπερχειλίζουν από την πλούσια βλάστηση, αποτελώντας το ιδανικό παράδειγμα δημιουργικότητας.

Ο αρχιτέκτονας διατήρησε βασικά στοιχεία του εργοστασίου, τα οποία προσάρμοσε στο χώρο αρμονικά.

Τίποτε δε θυμίζει τα άχαρο εργοστάσιο πλέον.

Το εσωτερικό είναι πολυτελές, μοντέρνο και γεμάτο φως.

Στον εξωτερικό χώρο κυριαρχεί το πράσινο, σαν μία νίκη της φύσης απέναντι στο «σκληρό» τσιμέντο.

GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες