Οι υπέροχοι παγωμένοι καταρράκτες της λίμνης Plitvice στην Κροατία!

Σε ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά πάρκα της Κροατίας που περιβάλλει τις λίμνες Plitvice ο φωτογράφος Toth Tamas απαθανάτισε τους καταρράκτες που πάγωσαν, χαρίζοντας στους θεατές ένα μοναδικό θέαμα.

Η συνολική έκταση του Εθνικού Πάρκου είναι 295 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ υπάρχουν δεκαέξι λίμνες με καταρράκτες, μικρότερους και μεγαλύτερους που συμπληρώνουν ιδανικά το ειδυλλιακό καταπράσινο τοπίο. Σε κιρικές συνθήκες με κρύο και περίπου μισό μέτρο χιόνι ο φωτογράφος συνέλαβε τους καταρράκτες της περιοχής να έχουν παγώσει…



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες