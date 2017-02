Ο μεγαλύτερος εναέριος ποδηλατόδρομος άνοιξε στην Κίνα

Στο Xiamen της Κίνας ένας εντυπωσιακός ποδηλατόδρομος μήκους 8 χιλιομέτρων αποτελεί πλέον το “διαμάντι” της πόλης για τους ποδηλάτες της. Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 2 εκατομμύρια και όχι τόσο μεγάλη μόλυνση σε σχέση με άλλες πόλεις της χώρας, γεγονός που επιτρέπει στους κατοίκους να κάνουν βόλτες πιο άνετα, μακριά από την αιθαλομίχλη. Ο εναέριος ποδηλατόδρομος “Cycleway” και μπορεί να διαχειριστεί τον εντυπωσιακό αριθμό των 2.023 ποδηλάτων ανά ώρα με μέγιστη ταχύτητα 15 μίλια.







