Ο μεγαλύτερος βοτανικός κήπος της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται στην Αττική!

Μια ανάσα από το κέντρο της Αθήνας κρύβεται ένας κόσμος μαγικός κι εντελώς απρόσμενος για τους αμύητους: επιβλητικά δέντρα, βότανα, λίμνες με νούφαρα, λουλούδια σε όλα τα χρώματα. Ένας υπέροχος κήπος που διατηρεί την άγνωστη σε πολλούς ομορφιά του αττικού τοπίου και κοσμεί την πρωτεύουσα. Και όχι μόνο αυτή, αφού ο Βοτανικός Κήπος, στο Χαϊδάρι, είναι ο μεγαλύτερος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους ή Διομήδειος Βοτανικός Κήπος, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, καλύπτει έκταση 1860 στρεμμάτων στις βόρειες παρειές του Αιγάλεω. Η είσοδός του είναι επί της Ιεράς Οδού.

Η δημιουργία του ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50, χάρη στο κληροδότημα του ακαδημαϊκού Αλέξανδρου Διομήδους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την παραχώρηση της δασικής έκτασης όπου αναπτύσσεται ο Κήπος από το υπουργείο Γεωργίας. Οι εργασίες κατασκευής του στηρίχθηκαν στα σχέδια της πανεπιστημιακού H. Hammerbacher. Ο χώρος παραδόθηκε στο κοινό το 1975 κι από τότε συμπληρώθηκε με νέα διαδρομές και καινούρια τμήματα.

Ο κήπος φιλοξενεί περισσότερα από 4.000 είδη φυτών από όλο τον κόσμο και διαθέτει μεταξύ άλλων δενδρώνα, ανθώνα, τμήμα με φαρμακευτικά φυτά, θερμοκήπιο και φυτώριο. Στη Φυτοθήκη του διατηρούνται περίπου 19.000 αποξηραμένα δείγματα φυτών, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων προέρχεται από περιοχές που τώρα θεωρούνται προστατευόμενες, επειδή έχουν ενταχθεί στο δίκτυο του προγράμματος «NATURA 2000».

Επίσης, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού περιλαμβάνει σπέρματα 800 περίπου ειδών τα οποία είναι, κατά ένα ποσοστό, διαθέσιμα για ανταλλαγή με άλλους Βοτανικούς Κήπους.

Εκτός από τα φυτά, αυτοφυή και καλλιεργούμενα, ο κήπος είναι και φυσικό καταφύγιο για την πανίδα της περιοχής καθώς αποτελεί μέρος του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής του όρους Αιγάλεω. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βοτανικού Κήπου, στους χώρους του ο επισκέπτης μπορεί να δει αλεπούδες, λαγούς, κουνάβια, πέρδικες, γκιόνηδες, κουκουβάγιες, χελώνες, βατράχους αλλά και αρκετά είδη ψαριών του γλυκού νερού, έντομα κ.α. Τα ζώα αυτά ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον και προστατεύονται ώστε να διατηρούνται, να αναπαράγονται και να διατηρούν το οικοσύστημα στην φυσική του ισορροπία.

Ο Βοτανικός κήπος είναι επισκέψιμος καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τη δύση του ήλιου.

