Ο “καταρράκτης της φωτιάς” σε υπέροχες εικόνες!

Κάθε Φεβρουάριο το πάρκο Yosemite αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον. Ο λόγος; Ο περίφημος “καταρράκτης της φωτιάς”, ένα μοναδικό φαινόμενο όταν το φως του ήλιου που δύει πέφτει πάνω στα βράχια και το νερό που τρέχει μοιάζει σαν λάβα… Οι εικόνες είναι υπέροχες για τα 10 λεπτά που διαρκεί το φαινόμενο.

Φέτος οι επισκέπτες απαθανάτισαν τις πορτοκαλί και κόκκινες λάμψεις πάνω στα βράχια, που τείνουν να είναι σπάνιες καθώς δεν υπάρουν πλέον πολλά χιόνια για να λιώσουν και να δημιουργηθεί ο καταρράκτης. “Ο χειμώνας είναι παράξενοσ στο πάρκο και έτσι δεν είμαστε σίγουροι πως κάθε χρόνο να βλέπουμε αυτό το υπέροχο θέαμα”, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Yosemite.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες