Νικήτριες εικόνες από ετήσιο διαγωνισμό Υποβρύχιας Φωτογραφίας!

Οι υποβρύχιες φωτογραφίες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε τα οικοσυστήματα και τα υπέροχα είδη που ζουν στα βαθιά νερά. Και από το 1965, ο ετήσιος Διαγωνισμός Υποβρύχιων Φωτογραφιών (UPY) απονείμει βραβεία σε φωτογράφους σε οκτώ κατηγορίες. Φέτος νικητής είναι ο Gabriel Barathieu που ανταγωνίστηκε φωτογράφους από 67 χώρες για να διεκδικήσει την πρωτιά με ένα χταπόδι που χορεύει στο νερό (φωτ. Νο1)! Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές νικητήριες εικόνες.































Category: Περίεργες Φωτογραφίες